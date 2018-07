Actualidade

Uma pessoa foi detida e 28 constituídas arguidas no âmbito de uma operação realizada pela PSP em Lisboa, Setúbal, Viana do Castelo e Bragança relacionada com a venda de armas através da internet, indicou hoje aquela polícia.

Em comunicado, a Polícia de Segurança Pública adianta que realizou uma operação que visou a recolha de prova no âmbito de um processo-crime relacionado com venda de armas através da internet.

Segundo a PSP, foram realizadas, entre 21 de junho e 05 de julho, 75 mandados de busca domiciliária e não domiciliária nos distritos de Lisboa, Setúbal, Viana do Castelo e Bragança.