Mundial2018

O Instituto Nacional de Emergência Médica recorreu a um 'meme' para combater as chamadas falsas, usando uma imagem do avançado brasileiro Neymar em suposta simulação de falta numa campanha para recordar que não se devem fingir emergências.

Publicada hoje no perfil do INEM na rede social Facebook, a imagem de Neymar caído, com cara de sofrimento e mão levantada a reclamar falta, é acompanhada de uma legenda em que se diz que "75,8% das chamadas para o 112 também não são emergência"

Em comunicado, "o INEM estima que os seus CODU [Centros de Orientação de Doentes Urgentes] recebam por ano cerca de 20.000 'chamadas falsas' que originam o acionamento de perto de 7.500 meios de emergência".