Actualidade

O Tribunal de Portimão condenou hoje a nove anos de prisão o homem que, em maio de 2017, atacou com ácido uma cidadã britânica na via pública em Alvor, no concelho de Portimão, distrito de Faro.

O arguido, Edmundo Fonseca, de 45 anos, foi condenado pela tentativa de homicídio de Ellie Chessell, de 29 anos, tendo o tribunal dado como provado que o mesmo foi o autor do ataque com ácido, planeado com o ex-namorado da vítima.

Em 21 de junho passado, o ex-namorado de Ellie Chessel, Cláudio Gouveia, foi considerado como tendo sido o ordenante do ataque e condenado em cúmulo jurídico a 12 anos e seis meses de prisão pelos crimes de homicídio qualificado na forma tentada e de violência doméstica.