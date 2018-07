Actualidade

Quatro jogadores portugueses passaram hoje o 'cut' do 'Challenge' de Praga em golfe, assegurando a presença nas duas rondas finais, enquanto Miguel Gaspar e Tiago Cruz foram eliminados.

Depois de terem terminado a primeira ronda naz terceira posição, Filipe Lima e Ricardo Santos caíram hoje várias posições, para o 21.º posto com um total de 138 pancadas, seis abaixo do Par do campo, sendo seguidos a uma pancada por Pedro Figueiredo, que subiu de 50.º para 32.º.

Também boa recuperação efetuou Tomás Santos Silva, que era 71.º no final do primeiro dia e que terminou o dia de hoje no 58.º posto com 141 pancadas, ainda dentro do 'cut'. Miguel Gaspar (81.º) e Tiago Cruz (115.º) falharam o 'cut' e foram assim eliminados.