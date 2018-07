Actualidade

A empresa promotora do edifício conhecido como "mono do Rato", em Lisboa, vai contestar na próxima semana a ação administrativa interposta pelo Ministério Público para declarar nulo o licenciamento da construção do polémico edifício, avançou à Lusa o advogado.

"Durante a próxima semana vamos apresentar contestação e pedir ao juiz para levantar o embargo e retomar imediatamente os trabalhos, porque é manifesto que a ação deve ser considerada improcedente", disse o advogado, que representa a Aldiniz - Sociedade de Gestão Imobiliária.

O representante adiantou que a contestação vai ser sustentada "com pareceres técnicos que justificam a plenitude da correção", salientando que não pode estar em causa uma "ditadura de suposto bom gosto" para impedir a construção.