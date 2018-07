Actualidade

O Hospital Garcia da Orta (HGO), em Almada, no distrito de Setúbal, vai contratar 52 novos profissionais de saúde para fazer face à passagem das 40 para as 35 horas semanais, anunciou hoje aquela unidade hospitalar.

De acordo com o hospital, vão ser contratados 23 enfermeiros, 23 assistentes operacionais, dois assistentes técnicos, um técnico superior de farmácia e três técnicos superiores de diagnóstico e terapêutica, para as especialidades de patologia clínica, cardiopneumologia e radiologia.

Estes 52 novos profissionais de saúde que vão ajudar a "ultrapassar eventuais constrangimentos que possam ocorrer com a alteração do período normal de trabalho para as 35 horas semanais", explicou o HGO em comunicado.