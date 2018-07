Actualidade

O FC Porto vai iniciar a defesa do título da I Liga portuguesa de futebol em casa frente ao Rio Ave, ditou hoje o sorteio do campeonato de 2018/19, realizado no Convento de São Francisco, em Coimbra.

Numa primeira jornada marcada para 12 de agosto, um domingo, o Benfica, segundo classificado em 2017/18, vai deslocar-se à Madeira para defrontar o Marítimo.

Já o Sporting, que fechou o pódio na última temporada, vai iniciar o campeonato em casa, com uma receção ao Tondela.