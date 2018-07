Actualidade

O vice-presidente do Benfica Sílvio Cervan afirmou na sexta-feira que o clube vai para a próxima temporada com o objetivo de recuperar o título nacional de futebol, depois de ter sido vice-campeão na época transata.

O Benfica avança para a próxima temporada que se avizinha "sob o signo da reconquista", disse Sílvio Cervan, esperando que a equipa consiga alcançar o 37.º título nacional na época 2018/19.

"É esse o nosso objetivo e é esse o nosso caderno de encargos. Vamos afrontá-los e enfrentá-los com toda a responsabilidade", batendo-se com cada adversário "com o maior 'fair play'", sublinhou Sílvio Cervan, que falava aos jornalistas na Gala dos 40 anos da Liga de futebol, que decorre no Convento São Francisco, em Coimbra, depois de ter sido gerado o sorteio do calendário da próxima época desportiva.