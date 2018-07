Actualidade

O ministro da Cultura manifestou hoje, em Macau, a disponibilidade do Governo português para aprofundar as relações culturais com a China, destacando "as mais valias" que a diversidade cultural pode oferecer aos dois países.

Luís Castro Mendes discursava na inauguração do "Fórum Cultural entre a China e os Países de Língua Portuguesa", um conjunto de seminários de intercâmbio e o principal motivo da visita oficial de dois dias a Macau, que hoje termina.

"Os resultados [deste fórum] irão permitir reforçar a relação especial da China com a língua portuguesa e com as culturas que são transmitidas pela língua portuguesa em todo o mundo", sublinhou.