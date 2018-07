Actualidade

Pelo menos 15 pessoas morreram no sudoeste do Japão e 50 estão desaparecidas, na sequência de fortes inundações causadas pela chuva torrencial, de acordo com um novo balanço difundido pelos meios de comunicações japoneses.

As zonas mais atingidas são a prefeitura de Okayama, Hiroshima e Ehime, onde várias pessoas foram encontradas mortas, na sequência de aluimentos de terras e inundações, de acordo com a agência noticiosa japonesa Kyodo.

Entre os desaparecidos contam-se cinco pessoas soterradas quando a sua casa ruiu na prefeitura de Hiroshima.