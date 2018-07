Actualidade

A campanha para as eleições gerais no Camboja, no final deste mês, arrancou hoje com o partido no poder como principal favorito, depois da dissolução, em 2017, da única formação credível de oposição.

O primeiro-ministro cambojano, Hun Sen, que governa o país há mais de três décadas, lançou a campanha do Partido do Povo do Camboja para as eleições de 29 de julho com um comício em Phnom Penh.

No discurso inaugural, Hun Sen garantiu que se o partido voltar a ganhar, isso vai permitir um desenvolvimento económico continuado, num dos países mais pobres da Ásia.