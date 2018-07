Actualidade

O PS e o PSD insistem na duração do arrendamento como critério para o exercício do direito de preferência pelos inquilinos na transmissão de habitações, ao contrário do que defende o BE, segundo as propostas legislativas hoje divulgadas.

No âmbito da apreciação do projeto de lei n.º 848/XIII que altera o Código Civil para "aprimoramento do exercício do direito de preferência pelos arrendatários", apresentado pelo BE, o prazo para apresentação de propostas de alteração terminou esta sexta-feira, contabilizando-se três iniciativas avançadas pelos grupos parlamentares do PS, do PSD e do BE.

"O arrendatário tem direito de preferência na compra e venda ou dação em cumprimento do local arrendado há mais de três anos", propôs o PS, defendendo que se mantenha a redação atual do Código Civil, enquanto a proposta do BE elimina a referência à duração do contrato de arrendamento.