Actualidade

Oito cúmplices dos autores do duplo atentado perpetrado em junho de 2017 contra o parlamento e o mausoléu do 'ayatollah' Khomeini em Teerão foram executados no Irão, anunciaram fontes oficiais iranianas.

"A pena de morte pronunciada contra oito membros do Estado Islâmico (extremistas sunitas) envolvidos nestes atentados foi aplicada com base nas regras religiosas e legais", refere a agência Mizan Online, que depende do poder judiciário, mas sem precisar a data nem o local das execuções.

Segundo a agência Tasnim, a sentença foi aplicada hoje.