O bastonário da Ordem dos Médicos afirma que demissões de chefias como aconteceram no hospital de São José vão repetir-se noutras unidades, indicando que a gravidade da situação relatada na urgência o levou a programar uma visita ao hospital.

Os chefes de equipa de medicina interna e cirurgia geral do Centro Hospitalar de Lisboa Central apresentaram na sexta-feira a demissão por considerarem que as condições da urgência do hospital de São José não têm níveis de segurança aceitáveis.

"A situação [no hospital de S. José] espelha o que está a acontecer no país todo. As pessoas estão a trabalhar no limite (...). Isto vai acontecer noutros hospitais. Tenho notícia de que noutros grandes hospitais do país as coisas vão acontecer provavelmente até de forma mais grave", adianta o bastonário Miguel Guimarães em declarações à agência Lusa.