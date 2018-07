Actualidade

Um homem de 28 anos morreu hoje em Figueiras, concelho de Lousada, na sequência da colisão do veículo ligeiro em que seguia com um pesado, disse à Lusa fonte dos bombeiros locais.

Segundo os Bombeiros Voluntários de Lousada, o alerta foi dado pelas 06:16, tendo o acidente ocorrido no IC 25, que liga Paços de Ferreira e Lousada.

O óbito do condutor do veículo ligeiro foi declarado no local, enquanto o motorista do pesado foi transportado para o Hospital do Tâmega e Sousa, mas sem ferimentos graves.