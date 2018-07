Actualidade

O despiste de um veículo na primeira classificativa do Rali de Viana do Castelo provocou esta tarde a morte de um espetador que assistia à prova em "local autorizado", disse à agência Lusa fonte oficial da autarquia.

Segundo a fonte da Câmara Municipal de Viana do Castelo, a vítima é um septuagenário, de Guimarães, que "foi colhido" numa saída de estrada de um dos participantes no rali e, apesar de "assistido de imediato pelo médico da prova e pelo INEM [Instituto Nacional de Emergência Médica]", acabou por morrer no local.

"O rali em princípio vai ser anulado, mas neste momento está suspenso, assim como todas as atividades da câmara", disse.