Wimbledon

O tenista alemão Alexander Zverev, terceiro do 'ranking' mundial, foi hoje eliminado na terceira ronda de Wimbledon, terceira prova do 'Grand Slam', ao perder com o letão Ernests Gulbis, vindo da qualificação.

Depois de ter conseguido a sua melhor prestação num 'major' em Roland Garros, onde chegou aos quartos de final, Zverev foi incapaz de chegar pela segunda vez consecutiva aos 'oitavos' em Londres, ao perder com Gulbis, 138.º do mundo, por 7-6 (7-2), 4-6, 5-7, 6-3, 6-0, em três horas e 20 minutos.

Gulbis, semifinalista em Roland Garros em 2014, passou pela primeira vez a terceira ronda em Wimbledon e vai defrontar o vencedor do encontro entre o australiano Nick Kyrgios, 15.º cabeça de série, e o japonês Kei Nishikori, 24.º.