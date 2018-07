Actualidade

A presidente do Centro Hospitalar Lisboa Central, que gere a Maternidae Alfredo da Costa, entre outras unidadesdisse hoje à agência Lusa que a transferência de grávidas entre maternidades é excecional, mas sempre se fez e sempre na máxima segurança.

"É desta maneira que funciona, que funciona há muito tempo, que funciona bem e que dá resposta a todas as pessoas", disse à Lusa a presidente do conselho de administração do Centro Hospitalar, Ana Escoval.

E acrescentou: "As equipas procuram sempre dar o seu melhor. Quando há uma transferência ou transporte pelo INEM é sempre em condições de máxima segurança. É importante que a população saiba isto, não podemos contribuir para alarmes sociais".