Mundial2018

A Croácia apurou-se hoje para as meias-finais do Mundial2018 de futebol, ao vencer a anfitriã Rússia, por 4-3, no desempate por grandes penalidades, após uma igualdade a dois golos no final do prolongamento.

Kramaric (39 minutos) e Vida (101) fizeram os golos dos croatas, e Cheryshev (31) e Mário Fernandes (115) marcaram para os russos, num encontro que chegou ao final dos 90 minutos empatado a um golo.

Nas meias-finais, a Croácia vai defrontar a Inglaterra, que afastou a Suécia, por 2-0.