Incêndios

Um avião de reconhecimento, avaliação e coordenação aérea vai realizar hoje um voo de vigilância no sul do país devido ao agravamento do risco de incêndio florestal no Algarve, disse à agência Lusa o Ministério da Administração Interna (MAI).

Segundo o MAI, o voo que hoje se vai realizar terá especial incidência nas serras de Monchique e do Caldeirão.

"Tendo em conta o agravamento do risco de incêndio florestal no Algarve, nos próximos dias, a Autoridade Nacional de Proteção Civil vai reforçar as medidas de prevenção no sul do país através do envio de um avião de reconhecimento, avaliação e coordenação aérea", informou o MAI.