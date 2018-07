Actualidade

Um comandante do exército tailandês afirmou hoje que o resgate dos 12 jovens e do treinador de futebol, presos há 15 dias numa gruta inundada no norte do país, pode demorar entre dois a quatro dias.

O major-general Chalongchai Chaiyakam afirmou que os 13 "vão sair um a um, em aproximadamente dois a quatro dias, dependendo das condições do tempo e da água".

A operação de resgate dos 12 jovens e do treinador de futebol começou hoje, com a entrada dos primeiros mergulhadores às 10:00 (04:00 em Lisboa) na gruta, anunciou o chefe da célula de crise e governador da província de Chiang Rai, no norte do país, Narongsak Osottanakorn.