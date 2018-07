Actualidade

Cerca de 150 bolseiros africanos, entre eles 60 de Cabo Verde e três da Guiné-Bissau, participam a partir de quarta-feira e durante duas semanas no Campus África, organizado pela Universidade de La Laguna, no arquipélago das Canárias.

A terceira edição deste curso de verão realiza-se de 11 al 26 de julho com o título "As sociedades africanas face aos desafios da globalização" e apresenta-se como um "fórum de reflexão", "fermentação científica" e "ação proativa" relacionada com o continente africano e a vocação atlântica tricontinental (Europa, África e América) das ilhas da Macaronésia (Cabo Verde, Canárias, Madeira e Açores).

"Queremos potenciar o sentimento de identidade, comunidade e pertença à Macaronésia", explicou à Lusa José Gómez Solino, co-diretor do Campus África.