Tailândia

Dois dos primeiros quatros rapazes resgatados da parte inundada da gruta na Tailândia, a zona mais perigosa, já saíram para o exterior e foram transportados para o hospital, confirmou hoje o Ministério da Defesa local.

"Dois já estão fora da gruta. Os outros dois deverão sair em breve", anunciou, em declarações à agência francesa AFP, o porta-voz do Ministério da Defesa, Kongcheep Tantrawanit.

A operação de retirada de 12 jovens, com idades entre os 11 e os 16 anos, e do seu treinador de futebol, de 25 anos, presos numa gruta inundada no norte da Tailândia há 15 dias, começou hoje.