Actualidade

As equipas Belenenses, Benfica Estádio, Estoril Praia, Madrid Fusión e Vga ST Maur são as vencedoras do torneio mundial de futebol juvenil, Ibercup, que terminou no sábado na freguesia do Estoril, Cascais.

Segundo a organização do torneio, o clube de Futebol Belenenses venceu nas categorias de nove anos e 12 anos, o Estoril Praia nas de 13 e 15 anos, o Madrid Fusión nas de 11, 14 e 16 anos, e o Benfica Estádio na de 10 anos.

Em futebol feminino, a equipa vencedora foi a de Vga ST Maur, na categoria de 16 anos.