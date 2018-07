OE2019

O secretário-geral do PCP, Jerónimo de Sousa, afirmou hoje que, num momento de proximidade da discussão do próximo Orçamento do Estado, o partido não muda "nem uma palavra, nem uma letra".

Tendo em conta "a proximidade da discussão do Orçamento do Estado, nós não mudamos nem uma palavra, nem uma letra", vincou hoje Jerónimo de Sousa, que discursava em Cantanhede, distrito de Coimbra, durante o Passeio das Mulheres CDU da Cidade do Porto.

Segundo o secretário-geral comunista, o PCP vai para o debate do Orçamento do Estado para 2019 com a ideia de lutar por melhores salários, um novo aumento extraordinário das pensões e reformas, uma política diferente na saúde, a valorização da escola pública e a expansão da gratuitidade dos manuais escolares até ao ensino secundário.