Actualidade

O descarrilamento de um comboio de passageiros ocorrido hoje perto de Tekirdag, no noroeste da Turquia, terá provocado vários mortos e feridos, noticiou a agência noticiosa estatal turca Anadolu com base em várias testemunhas no local.

A agência estatal turca diz que cinco vagões da composição saíram dos carris.

O comboio viajava de Uzunkopru, província de Edirne, para Istambul quando descarrilou perto da localidade de Sarilar, perto da cidade de Tekirdag.