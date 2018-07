Actualidade

Um homem morreu hoje e outro sofreu ferimentos ligeiros na sequência de uma colisão entre um veículo ligeiro de mercadorias e um motociclo na A2, no concelho de Palmela, distrito de Setúbal, disse fonte da GNR.

A mesma fonte indicou à agência Lusa que o óbito do homem, de 37 anos, condutor e único ocupante do motociclo, foi declarado no local pelo médico da Viatura Médica de Emergência e Reanimação (VMER) de Setúbal.

Segundo fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Setúbal, o ferido ligeiro foi transportado para o hospital de São Bernardo, em Setúbal.