O juiz João Pedro Gebran Neto, relator de um processo contra Lula da Silva no Tribunal Federal da Quarta Região (TRF4), determinou que a polícia brasileira não cumpra a ordem de libertar o ex-Presidente emitida hoje por outro magistrado.

"Para evitar maior tumulto para a tramitação deste 'habeas corpus', até porque a decisão proferida em caráter de plantão poderia ser revista por mim, juiz natural para este processo, em qualquer momento, determino que a autoridade coatora e a Polícia Federal do Paraná se abstenham de praticar qualquer ato que modifique a decisão colegiada da 8.ª Turma", determinou João Pedro Gebran Neto.

Hoje, Rogério Favreto, juiz 'plantonista' (de serviço) do TRF-4, aceitou um pedido de 'habeas corpus' interposto pela defesa de Lula da Silva e decretou a libertação imediata do antigo Presidente do Brasil.