Actualidade

Um homem morreu e outras três pessoas sofreram ferimentos ligeiros na sequência de uma colisão entre três automóveis e um motociclo ocorrida hoje no IC 20, no sentido Costa da Caparica-Almada, distrito de Setúbal, disse fonte da GNR.

A mesma fonte indicou à agência Lusa que a vítima mortal era o motociclista, de 35 anos, tendo o óbito sido declarado no local.

O acidente, de acordo com a Guarda Nacional Republicana, ocorreu no Itinerário Complementar (IC) 20, no concelho de Almada.