Actualidade

Rogério Favreto, juiz de serviço do Tribunal Federal da Quarta Região (TRF-4) do Rio Grande do Sul, Brasil, voltou a ordenar que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva seja libertado da prisão neste domingo.

Ao início da manhã Rogério Favreto havia determinado que o antigo chefe de Estado fosse solto, mas a decisão foi contestada por dois magistrados: Sérgio Moro, que condenou Lula da Silva em primeira instância, e por João Pedro Gebran Neto, juiz relator do caso no TRF4.

A nova ordem dada por Rogério Favreto diz que Lula da Silva deveria ter sido libertado até uma hora depois da decisão, tomada por volta das 16:12 (20:12 Lisboa).