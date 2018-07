Actualidade

Pelo menos 75 pessoas morreram na sequência das inundações causadas por chuvas torrenciais no sudoeste do Japão, segundo o mais recente balanço das autoridades japonesas e que ainda pode aumentar, com os media locais a apontarem para 88 mortos.

A contagem das vítimas tem sido dificultada pelas vastas áreas afetadas por chuvas, inundações e aluimentos de terras. Mais de quatro milhões de habitantes receberam ordens para abandonarem as suas casas, instruções nem sempre respeitadas por, às vezes, ser já impossível ou demasiado perigoso seguir estas ordens.

As autoridades alertaram para a ocorrência de aluimentos de terras mesmo depois da diminuição da chuva.