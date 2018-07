Actualidade

As bancadas da coligação maioritária do Governo timorense, a AMP, anunciaram hoje um chumbo à autorização para a visita que o Presidente de Timor-Leste, Francisco Guterres Lu-Olo, tencionava efetuar esta semana a Portugal.

"A AMP, consciente do papel do Parlamento Nacional, perante a Constituição da República, e em defesa dos sagrados interesses do Povo, não vai autorizar a deslocação do Presidente da República ao estrangeiro", disse o deputado Francisco Vasconcelos, na leitura de uma declaração da coligação.

"Esta decisão não é produto de politiquices levianas, como estamos a deparar por parte de um órgão de soberania que começa a suscitar dúvidas quanto à sua integridade, (...) é o resultado de uma análise séria do atual processo que vai abalar desnecessariamente a nação", disse o deputado do Partido Libertação Popular (PLP), um dos três que integra a Aliança de Mudança para o Progresso (AMP).