Brexit

A primeira-ministra britânica agradeceu hoje a contribuição do ministro do Brexit David Davis, que apresentou a demissão em desacordo com Theresa May sobre a relação comercial com a UE depois da saída do Reino Unido.

Numa carta dirigida a David Davis, May saudou a contribuição "para algumas das legislações mais importantes" para futuras gerações.

David Davis, eurocético nomeado há dois anos para chefiar um Ministério criado após o voto britânico para deixar a UE [Brexit], declarou que "o interesse nacional exige um ministro do Brexit que acredite seriamente na perspetiva" do Governo, de acordo com um correio enviado a Theresa May para justificar a demissão.