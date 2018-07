Tailândia

O drama do resgate dos mineiros na Tasmânia, Austrália, e no Chile está 'vivo' na mente dos povos daqueles dois países, tornando inevitável a cobertura dos 'media' na Tailândia quando existem crianças por salvar, sublinham jornalistas no local.

Antes da conferência de imprensa das autoridades tailandesas para atualizar a informação sobre o estado das oito crianças e do treinador de futebol presos numa gruta em Mae Sai, na província a norte de Chiang Rai, a jornalista que faz a cobertura para o Canal 12, no Chile, faz questão de destacar, em direto, o que aproxima estes dois casos, apesar da distância geográfica.

À agência Lusa, Flávia Cordella disse que "este caso na Tailândia tem muitas semelhanças com o que se passou no Chile em 2010 com os mineiros".