Actualidade

A coligação AMP, no poder em Timor-Leste, considerou hoje que o Estado não tem dinheiro suficiente para um "normal funcionamento" este mês e responsabilizou o Presidente timorense pela situação, ao não empossar todo o executivo.

A Aliança de Mudança para o Progresso (AMP) sublinhou que "enquanto o Governo não se encontrar plenamente constituído, não é possível, de forma politicamente responsável, apresentar o programa de Governo e, consequentemente, a proposta de lei de Orçamento para 2018", necessário para pôr fim ao regime de duodécimos em vigor desde janeiro e "ao sufoco financeiro que o país atravessa".

Francisco Vasconcelos, deputado do Partido Libertação Popular (PLP), uma das três formações da AMP no Parlamento Nacional, indicou que os cofres do Estado "apenas dispõem de cerca de 20 milhões de dólares norte-americanos (17 milhões de euros)".