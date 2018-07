Actualidade

O primeiro-ministro timorense disse hoje estar convicto de que o diálogo com o Presidente vai resolver o impasse político em Timor-Leste, causado pelo atraso na tomada de posse do novo Governo.

"Estamos convictos de que com a manutenção e aprofundamento do diálogo já estabelecido entre o chefe de Estado e o chefe de Governo, acerca das personalidades que devem ser nomeadas para integrar o Governo, iremos brevemente ultrapassar o atual impasse político e deverão ficar concluídas a nomeação e posse dos restantes membros do Governo", disse Taur Matan Ruak, em Díli.

"Estou seguro que dentro do quadro de normalidade constitucional, de que todos nos orgulhamos, e pautados pelos princípios do respeito e da lealdade institucionais, o chefe de Estado e o chefe do Governo continuarão a dialogar na procura de soluções e de compromissos que viabilizem, tão rapidamente quanto possível, a conclusão da formação do VIII Governo Constitucional", insistiu.