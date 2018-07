Actualidade

Pelo menos 87 pessoas morreram e 68 estão desaparecidas, na sequência das chuvas torrenciais, inundações e aluimentos de terra que atingiram o oeste do Japão, indicou hoje um novo balanço do Governo japonês.

De acordo com o porta-voz do Governo, Yoshihide Suga, as autoridades encontraram ainda, esta manhã, 13 pessoas "sem sinais vitais" ou em situação de paragem cardio-respiratória.

O número de desaparecidos continua a subir, sobretudo em Hiroshima, uma das zonas mais atingidas, afirmou.