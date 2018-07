Tailândia

Um especialista australiano, que combina décadas de experiência médica com uma longa história de mergulhos complexos, incluindo em cavernas, é um dos 50 mergulhadores internacionais envolvidos no resgate a decorrer em Mae Sai, na Tailândia.

De acordo com meios de comunicação social australianos, Richard 'Harry' Harris é um anestesiologia com grande experiência em mergulho e uma "disposição meticulosa" que, segundo os colegas, é essencial para a operação. Atualmente, lidera a equipa de busca e salvamento de emergência 'MedSTAR' do Serviço de Ambulâncias do Sul da Austrália.

'Harry' faz parte do grupo de 90 mergulhadores, 50 estrangeiros e 40 tailandeseses, que participa nas operação de resgate de um grupo de crianças e do treinador de futebol presos numa gruta em Mae Sai, na província de Chiang Rai, no norte da Tailândia, acrescentaram.