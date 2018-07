Actualidade

No final do mês de junho continuava a não existir seca meteorológica em Portugal continental, verificando-se uma diminuição da área em chuva moderada, segundo o Boletim Climatológico do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

O instituto indica que a 30 de junho 11,8% do território estava na classe de chuva severa, 68,4% em chuva moderada e 19,8% em chuva fraca.

O IPMA classifica em nove classes o índice meteorológico de seca, que varia entre "chuva extrema" e "seca extrema".