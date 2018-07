Actualidade

O valor total da indústria florestal da China ultrapassou os 930 mil milhões de euros, em 2017, informou hoje a Administração Nacional de Silvicultura do país, ilustrando a aposta de Pequim num modelo de desenvolvimento mais sustentável.

No ano passado, foram comercializados na China 127.000 milhões de euros em produtos florestais, disseram funcionários da Administração, durante a Conferência Anual Global do Fórum Ecológico, que decorre na província de Guizhou, no sudoeste do país.

Os produtos florestais da China incluem bambu, cogumelos, mel, amoras, sementes, entre outros.