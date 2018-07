Actualidade

A justiça birmanesa decidiu hoje que vai avançar com o julgamento dos dois jornalistas da agência Reuters acusados de violação de "segredos de Estado", no âmbito de uma investigação sobre a "limpeza étnica" da minoria rohingya.

De acordo com a agência de notícias France-Presse (AFP), o juiz encarregado do caso anunciou esta manhã a decisão de iniciar o julgamento "sob a lei do segredo de Estado".

Wa Lone, de 31 anos, e Kyaw Soe Oo, de 27, foram detidos em 12 de dezembro por terem adquirido "documentos secretos importantes" de dois polícias. Se condenados incorrem numa pena de até 14 anos de prisão.