Actualidade

Dois homens morreram hoje na sequência de uma colisão frontal entre duas viaturas ligeiras numa estrada nacional de acesso ao IC6, em Tábua, distrito de Coimbra, disse fonte da GNR.

O acidente, que aconteceu por volta das 08:00, numa estrada que dá acesso ao itinerário complementar número 6 (IC6), em Tábua, provocou duas vítimas mortais de sexo masculino, com cerca de 30 anos e 48 anos, que eram os condutores das respetivas viaturas, disse à agência Lusa fonte do Comando Territorial da GNR.

De acordo com a mesma fonte, uma equipa da GNR está no local para investigar as causas do acidente.