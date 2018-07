Actualidade

A EDP Distribuição vai investir 799 milhões de euros na rede elétrica até 2021 no âmbito do Plano de Desenvolvimento e Investimento da Rede de Distribuição (PDIRD) aprovado pelo Governo, anunciou hoje a empresa.

Aprovado pelo Governo após apreciação na Comissão de Economia, Inovação e Obras Públicas da Assembleia da República, o PDIRD recebeu o parecer favorável da Direção Geral de Energia e Geologia (DGEG) e da Entidade Reguladora do Setor Energético (ERSE) e prevê investimentos a realizar na rede de média e alta tensão com base em "cinco pilares estratégicos": segurança do abastecimento de eletricidade, qualidade de serviço da rede, eficiência da rede, eficiência operacional e acesso a novos serviços.

"No final do período ficarão em exploração mais nove subestações e 1.500 quilómetros de rede de alta e média tensão", refere, salientando que os investimentos que têm vindo a ser feitos nos últimos anos para modernização e automatização da rede elétrica "vão permitir manter a trajetória de redução das assimetrias da qualidade de serviço".