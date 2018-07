Actualidade

O primeiro-ministro, António Costa, recebeu hoje do ministro das Relações Exteriores de Angola, Manuel Domingos Augusto, uma carta do Presidente angolano, João Lourenço, que disse traduzir "um sinal das boas relações" entre os dois países.

Manuel Domingos Augusto entregou esta carta a António Costa no início da reunião entre ambos, nas instalações provisórias do primeiro-ministro português, no Terreiro do Paço, em Lisboa.

Aproveitando a presença da comunicação social para a recolha de imagens no início da reunião, o ministro das Reações Exteriores de Angola anunciou que era portador de uma carta do chefe de Estado angolano, João Lourenço, destinada ao primeiro-ministro português.