Actualidade

A facilidade da língua, a segurança e organização atraem cada vez mais estudantes brasileiros e familiares para Portugal e só na Universidade do Algarve (UAlg) o número de alunos brasileiros triplicou nos últimos quatro anos.

De acordo com dados fornecidos à Lusa pela academia algarvia, a UAlg é uma das universidades do país com maior percentagem de alunos brasileiros, face ao total de estudantes inscritos.

No ano letivo de 2014/2015, aquela universidade contava com 240 alunos vindos do Brasil, número que aumentou para cerca de 700 alunos no último ano letivo.