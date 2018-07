Actualidade

O Sindicato dos Têxteis da Beira Baixa anunciou hoje que a Lanifato, empresa de confeções de Belmonte que tem sido acusada de assédio moral aos trabalhadores, vai pagar a respetiva indemnização à delegada sindical que foi despedida em março.

Em nota de imprensa hoje enviada à agência Lusa, o sindicato lembra que a trabalhadora sempre considerou que este despedimento foi ilegal, pelo que, com o apoio do sindicato, foi "intentada a normal e respetiva ação judicial no Tribunal de Trabalho".

Segundo a informação sindical, o início do julgamento estava marcado para dia 27 de junho, sendo que nesse dia foi proposto um acordo à antiga delegada sindical, que acabou por ser feito, mas mediante as condições da trabalhadora.