Tour

A equipa norte-americana BMC venceu hoje o contrarrelógio por equipas da terceira etapa da Volta a França em bicicleta, permitindo ao belga Greg Van Avermaet a assumir a liderança da classificação geral individual.

A BMC completou os 35,5 quilómetros do 'crono' coletivo em 38.46 minutos, em menos quatro segundos do que britânica Sky, do campeão em título Chris Froome, e menos sete segundos do que belga Quick-Step Floors, terceira.

O campeão olímpico Van Avermaet vai envergar na terça-feira a camisola amarela na quarta etapa, que apresenta uma ligação de 195 quilómetros entre La Baule e Sarzeau, onde é previsível uma luta entre 'sprinters' para a vitória.