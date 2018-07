Actualidade

O primeiro-ministro, António Costa, considerou hoje que as relações diplomáticas entre Portugal e Angola atravessam agora "um momento auspicioso" com as autoridades dos dois países a retomarem as visitas oficiais de alto nível.

Esta posição foi transmitida pelo líder do executivo português na rede social "Twitter", depois de ter estado reunido, em Lisboa, com o ministro das Relações Exteriores de Angola, Manuel Domingos Augusto - encontro que durou cerca de uma hora.

"Recebi o ministro das Relações Exteriores de Angola num momento auspicioso para o relacionamento entre os nossos países com o retomar das visitas de alto nível. A minha visita a Angola renovará o dinamismo dos laços que unem Portugal e Angola, os nossos povos e empresas", escreveu o primeiro-ministro.