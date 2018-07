Actualidade

Luisão, capitão da equipa de futebol do Benfica, anunciou hoje que a época que agora começa será a última da sua carreira, deixando de jogar no final do campeonato de 2018/19.

O central brasileiro, de 37 anos, foi o porta-voz do grupo de trabalho no treino da tarde do estágio das 'águias', a decorrer em Tróia, Setúbal, e aproveitou o contacto com os jornalistas para afirmar que é a altura de parar como jogador profissional, após 16 épocas consecutivas na Luz.

"O tema renovação, na relação que tenho com o Benfica, nunca foi assunto. As coisas acontecem de forma natural. Eu sei onde quero chegar e o Benfica também sabe", disse o jogador, que renovou para uma última época.