O futebolista português Daniel Podence, que rescindiu com o Sporting, foi hoje oficializado como jogador do Olympiacos, treinado por Pedro Martins, com o clube a anunciar a contratação do médio de 22 anos.

No clube grego, Podence reencontrá o antigo colega de equipa no Sporting André Martins, passando a ser orientado por Pedro Martins, após uma época de 2017/18 em que cumpriu 20 jogos pelos lisboetas, antes de se lesionar.

No domingo, Podence tinha dito que a passagem pelo Sporting, clube ao qual tinha chegado há 12 anos, acabou "definitivamente", embora tivesse admitido continuar após ter pedido a rescisão de contrato.